إنقاذ 311 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قالت منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية للأعمال الخيرية، السبت، إنها أنقذت 311 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وسيتم نقل المهاجرين إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا بعدما رفضت عدة دول أوروبية، ومن بينها مالطا وإيطاليا، دخول سفينة المنظمة الخيرية، وفق "رويترز".

وجرى نقل رضيع حديث الولادة وأمه بطائرة مروحية إلى مالطا.

وتعمل المنظمة الإسبانية بين ليبيا وجنوب أوروبا في مهمة تهدف إلى مساعدة المهاجرين الذين واجهوا مشاكل خلال محاولتهم اجتياز البحر الأبيض المتوسط قادمين من شمال أفريقيا.

اقرأ أيضا: إعلان حالة الطواريء في 3 ولايات أمريكية بسبب إعصار فلورنس