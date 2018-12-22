وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز عن عمر يناهز 87 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 88 عاماً، بعد صراع مع المرض والأمير طلال هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبى وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا، وعمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة، ووهو والد الأمير الوليد بن طلال.

والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، حيث التقطت صورة للملك وهو يقبل يد أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرك.

وكانت مجلة الجرس اللبنانية قد أعلنت، أمس الجمعة، وفاة الأمير السعودي، إلا أن نجله الأمير عبد العزيز بن طلال، نفى ما نشرته المجلة في تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر"، والتي طلب فيها الدعاء بالشفاء لوالده، وأرفق هاشتاغ معها "#اللهم_اشفي_الأمير_طلال".

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