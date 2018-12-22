مصر تنشئ أكبر مزرعة تمور في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل على إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم.

وأوضح السيسي أن المزرعة ستضم مليونين و500 ألف نخلة لأفخر التمور، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ويأتي إعلان الرئيس المصري عن هذا المشروع على هامش افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت.

وفيما يتعلق بمشروع الصوب الزراعية، أشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن "هذه التنمية ترتكز على محورين، 100 ألف صوبة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان"، مضيفا أن "افتتاح هذا العدد من الصوب الزراعية رقم غير مسبوق على مستوى العالم".

وأوضح راضي أن المشروع سيوفر محاصيل زراعية في غير مواسمها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على التصدير بجودة عالية، فضلا عن توفير أعداد كبيرة من فرص العمل.

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