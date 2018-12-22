قرقاش: لمجلس الأمن وماتيس دور مهم لدعم السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن تصويت مجلس الأمن الموحد الجمعة على قرار اليمن يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم.

كما قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي أعلن استقالته من منصبه، قد أسهم في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن تقديره لفهمه العميق للقضايا.

واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته بالثناء على ماتيس، واصفاً إياه بأنه "إنسان محترم ومحترف"

وتأتي تغريدات قرقاش غداة تقديم ماتيس استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب، مذكراً إياه بواجبات الولايات المتحدة إزاء الحلفاء، بعد إعلان الأخير قرار الانسحاب الأميركي من سوريا.

وكتب ماتيس في رسالته إن «قوة أمتنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة نظامنا الفريد والمتكامل القائم على التحالفات والشراكات»، مذكراً ترامب بأن «الدول الديمقراطية الـ29 في حلف شمال الأطلسي أعربت عن مدى صلابة التزامها من خلال القتال إلى جانبنا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر».

اقرا ايضا

قرقاش: ما حدث في السويد خطوة يجب البناء عليها



