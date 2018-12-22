رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية يصل صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية إلى صنعاء باليمن ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين في الحكومة اليمنية، قبل بدء مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة.



وفي الوقت ذاته، وصل إلى مدينة الحديدة، السبت، فريق فني من الأمم المتحدة، سيساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، تنفيذا لاتفاق السويد.



في وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية التزامها تطبيق إطلاق النار، بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب. الجنرال كامرت غادر العاصمة الأردنية عمّان صباحا في وقت سابق السبت إلى عدن، ومن عدن توجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من الميليشيات الحوثية، وفقا لوسائل إعلام.

ويتجه الجنرال كامرت إلى مدينة الحديدة عن طريق البر بعد ظهر اليوم السبت بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق الميليشيات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي بدأ من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار.

وأعلن التحالف في وقت سابق، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية، وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، والآربي جي، وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، قرية الصالح.

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