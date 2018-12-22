ترحيب دولي وعربي بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



رحبت دول عربية وغربية، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

وقالت كل من، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والصين، وفرنسا، إن القرار الذي صدر بالإجماع، هو مؤشر قوي على وحدة المجلس، ودعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.



وأكدت السعودية، في بيان صدر عن الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، إن القرار يدلل على جهود الدبلوماسية السعودية، ممثلة فى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، والمندوب الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، وتأثير تلك الجهود فى قرارات المجتمع الدولى، بينما اعتبر، أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤن الخارجية الإماراتي، إن تصويت مجلس الأمن على القرار يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق حل سياسي دائم في اليمن، مشدداً على دعم الإمارات العربية المتحدة، لهذا القرار بقوة.

وأعرب قرقاش، عن امتنانه لعمل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع.

وأكّد، وزير الدولة الإماراتي، أن القرار على دعم اتفاق استوكهولم، سيسهم في ضمان التمسك بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية.

إن تصويت مجلس الأمن الموحد اليوم على قرار اليمن يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم. سيساعد تصديق المجلس على اتفاقية استوكهولم

وقال قرقاش، إن الإمارات العربية المتحدة، تتطلع إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والأمم المتحدة، لتنفيذ القرار.

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