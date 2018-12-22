العراق: العثور على مقابر جماعية بمناطق احتلها داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت القوات العراقية، على مقبرة جماعية جديدة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمال بغداد، تضم رفات عشرات الأشخاص، في إطار عملية اكتشافات متتالية، ضمن المناطق التي كانت خاضعة لاحتلال داعش.

وقال الضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية العراقية، عادل إسماعيل، لوكالة "فرانس برس، إنه "تم العثور على مقابر جماعية لأفراد ومواطنين عراقيين أبرياء، وقفوا ضد هذا التنظيم البشع وتم اعتقالهم وتصفيتهم هنا".

وبين الفينة والأخرى، لا تزال القوات العراقية، تعثر على مقابر جماعية في محافظات عراقية مختلفة، كانت تحت احتلال داعش، الذي احتل في العام 2014 ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وتبدو المقبرة التي عثر عليها في ناحية العباسي بقضاء الحويجة (230 كلم شمال بغداد)، على شكل آبار مفتوحة وبعمق أمتار عدة، وفي داخلها رفات وهياكل عظمية.

وكان تقرير للأمم المتحدة، كشف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت احتلال داعش، بين عامي 2014 و2017.

وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه "وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين شمال بغداد، والأنبار غرباً".

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