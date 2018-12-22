السودان: قرار بتعيين والي جديد للقضارف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً، بتعيين وال ٍ جديد، لمنطقة للقضارف، خلفاً للوالي الذي قتل في حادث تحطم مروحية قبل 3 أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن القرار الجمهوري، يقضي بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت، والياً للقضارف، وهو ضابط في جهاز الأمن والمخابرات.

وشهدت ولاية القضارف، احتجاجات كبيرة، على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في السودان.

وبدأت الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرقي البلاد وعطبرة شمالها، وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم، التي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل أن تسودها ساعات من الهدوء، فيما تجددت اليوم، وشملت ولاية شمال كردفان، وشرق دارفور وكسلا.

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