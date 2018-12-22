التحالف العربي: 14 خرقاً حوثياً لوقف النار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي، خرقت مجدداً وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وأكد التحالف العربي، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار، بلغت 14 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية في المدينة.

وأشار التحالف العربي، إلى أن الخروقات شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة، كالصواريخ الباليستية، والهاونات، والآربي جي، وصواريخ الكاتيوشا.

وقال التحالف، إن الخروقات الحوثية تزامنت مع وصول رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية إلى صنعاء الجنرال الهولندي، باتريك كامرت، إلى اليمن، لافتاً إلى أن الخروقات كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية.

وسيلتقي الجنرال كامرت، المسؤولين في الحكومة اليمنية على هامش مهمته الأممية.

المزيد: