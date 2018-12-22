استنفار أمني في مصر قبل أعياد الميلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت الأجهزة الأمنية المصرية، بالانتشار في الشوارع والمناطق المهمة والحيوية، تزامناً مع إعلان حالة الاستنفار الأمني، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية.

وقالت وزارة الداخلية، إنه سيَجري، تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، فضلا عن تحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات.

وبحسب الداخلية، دفعت قوات التدخل والانتشار السريع، بإجراءات وخطط أمنية، فيما كثفت الارتكازات المسلحة في المحاور المرورية والمناطق الحيوية، ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية لبسط الأمن الشامل.

كما، قالت وزارة الداخلية، إنه جرى تكثيف الخدمات المرورية بجميع الشوارع، ومختلف الميادين والطرقات، وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

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