واشنطن تمدد فترة إعفاء العراق من عقوباتها على إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت الإدارة الأمريكية بتمديد فترة إعفائها العراق من العقوبات المفروضة على طهران تسعين يوماً أخرى بهدف مواصلة دفع فواتير الكهرباء المستورد من إيران.

وقال مسؤولون في الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد لإنهاء إعتمادها على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة إستقلاليتها في مجال الطاقة.



وأشار المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الهجود ستستمر لدعم إستخدام العراق لموارده الطبيعية، وتفعيل الاقتصاد والتنمية العراقية والتشجيع على قيام عراق ديمقراطي مزدهر خال من النفوذ الإيراني.

و تابع المسؤول الأمريكي "أن الولايات المتحدة ستتابع المحادثات مع شركائها فى العراق بشأن العقوبات المرتبطة بإيران".

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