ميليشيات الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استمرت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بخرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وهاجمت تجمعات لقوات المقاومة المشتركة، وقالت المصادر إن الميليشيات هاجمت مواقع المقاومة المشتركة في منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، ما ادى لإصابة فردين من أفراد المقاومة من جراء هذا الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما قامت الميليشيات بالتسلل إلى مواقع قوات المقاومة في مناطق تمركزها في شارعي صنعاء والخمسين، وكذلك على أطراف كلية الهندسة ومدينة الصالح، بمدينة الحديدة، مشيرة إلى أن الميليشيات استهدفت تلك المواقع بالأعيرة النارية المتوسطة والخفيفة.



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