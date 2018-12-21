مصر.. "تعامد الشمس" في "الكرنك" التاريخي على "قدس الأقداس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعامدت أشعة الشمس، صباح اليوم الجمعة، فوق معبد الكرنك الفرعوني الشهير، شرق مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر. وتأتي ظاهرة تعامد الشمس على المعبد ضمن مجموعة من الظواهر الفلكية التي رصدها فريق مصري برئاسة الدكتور أحمد عوض، الباحث المتخصص برصد تلك الظواهر داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة، بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، على مدار 3 سنوات مضت.

ما حصل فوق المعبد هو أنّ أشعة الشمس تسللت لتضيء قدس أقداس آمون داخله، الذي يعدّ من أكبر دور العبادة في العالم على مرّ التاريخ. وجرت عملية التعامد على وقع أنغام وعروض فرق الفنون والفلكلور الشعبي، وبحضور مئات من السياح وكبار المسئولين في محافظة الأقصر، التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة.

إلى ذلك، فقد رصد الفريق البحثي ظاهرتين سنويتين لتعامد الشمس في كل من معابد كلابشة وجبل السلسلة وإدفو في محافظة أسوان، وظاهرتين لتعامد الشمس في معبد دندرة بمحافظة قنا، وظاهرة لتعامد الشمس على معبد هيبس ومعبد دير الحجر في محافظة الوادي الجديد، وظاهرة شمسية بمنطقة أهرامات الجيزة.

غير أن تعامد الشمس على معبد أبوسمبل في شهري فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تظل الحدث الأبرز من بين الظواهر الفلكية التي تشهدها معابد مصر القديمة.

مصدر الصورة: الوطن نيوز

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