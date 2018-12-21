مجلس الأمن يصوت على اتفاق الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

مجلس الأمن الدولي يجري اليوم تصويتا على اعتماده لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القوات الشرعية والحوثي في منطقة الحديدة باليمن، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.



مشروع القرار يجيز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.



يجري مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة تصويتا على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القوات الشرعية والحوثي في منطقة الحديدة باليمن ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.

وأمضى المجلس الذي يضم 15 عضوا عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها يوم الخميس.

وقال الدبلوماسيون إن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت.

وبعد محادثات سلام دارت في السويد على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة، وافقت جماعة الحوثي والحكومة اليمنية الأسبوع الماضي على وقف القتال في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر وسحب القوات.

ويجيز مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.

كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

وسيقدم جوتيريش تقريرا أسبوعيا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقا لمسودة القرار.

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