مجلس الأمن يتبنى قرار يدعم اتفاق السويد بشأن اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنّى ​مجلس الأمن الدولي​، مشروع قرار بريطاني، أمريكي، لدعم اتفاق السويد، بشأن اليمن.

وينص مشروع القرار، على احترام وقف إطلاق النار، إضافة إلى سماح الأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبة، وعدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية، وإدانة الإمداد بالأسلحة، والمواد المرتبطة بها، وإدانة الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين.

ويجيز مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوماً، لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.

وقبل أسابيع، خاضت الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي محادثات، رعتها الأمم المتحدة، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

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