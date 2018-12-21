فرنسا تعتزم استقبال رئيسا مجلس سوريا الديمقراطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت مصادر فرنسية، مساء الخميس، إن الإليزيه ينوي استقبال رياض درار وإلهام أحمد، الرئيسان المشتركان لمجلس سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة.

كما أكدت مصادر رفيعة المستوى في الرئاسة المشتركة لمجلس "سوريا الديمقراطية" أن "اللقاء المرتقب، لن يكون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه سيكون مع كبار المسؤولين الحكوميين" لبحث آخر التطورات المتعقلة بالملف السوري.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان واشنطن قبل يومين البدء بسحب قواتها العسكرية من سوريا في غضون مدة تتراوح بين 60 إلى 100 يوم.

وأضافت المصادر "من المفترض أن تلعب فرنسا دوراً جديداً في الصراع الّذي تشهده سوريا منذ سنوات، بعد الانسحاب الأمريكي ."

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