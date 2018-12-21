داعش يشن هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شن تنظيم داعش هجوما على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة هجين الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات جنوبي شرق سوريا.

قال المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن داعش شن هجوما على مواقع قواته في منطقة هجين, حيث دارت إشتباكات عنيفة في محاولة لاستعادتها من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.



وأوضح أحد قيادي قوات سوريا الديمقراطية، أن التنظيم هاجم قوات سوريا الديمقراطية من كافة المحاور على نقاط تجمع تلك القوات بشرق دير الزور، مؤكدا تركز الهجوم بشكل خاص على محور الصحراء ومحور هجين – البحرة.

ونوه وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، بأن الاشتباكات التي بدأت منذ مساء الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، خلفت قتلى بين الطرفين.



و"هجين" منطقة في جنوب شرق سوريا هي آخر معقل للتنظيم المتشدد. وقد تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من طرد التنظيم من جزء كبير من هذه المنطقة.



و كانت قوات سوريا الديمقراطية قد حررت هجين أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي كان حتله تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن حينها "بعد المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من طرد داعش من هجين في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية".



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