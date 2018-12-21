العاهل السعودي يرعى مهرجان الجنادرية الـ 33

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، فعاليات النسخة الـ 33 من مهرجان الجنادرية الثقافي، بمشاركة دول خليجية وعربية.

وكانت فعاليات المهرجان بدأت كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير النواة الأولى لهذا المحفل الوطني، بجانب أداء مجموعة من الفرق الفنية عروضًا شعبية.

كما كرم خادم الحرمين الشريفين الفائزين في الشوط الرئيس بسباق الهجن الكبير في المهرجان.

وضمت المنصة الرئيسية للحفل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وشهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

وتنظم وزارة الحرس الوطني السعودية المهرجان كل عام، متضمنًا فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية، وستستمر نسخة العام الحالي حتى تاريخ 9 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

وتأسس مهرجان الجنادرية في ثمانينات القرن العشرين، بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.

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