الحريري يعرب عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة، اليوم بعد أكثر من 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وقال الحريري إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.

فيما أشار بوجود جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبل.



اقرا ايضا

أنباء عن التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان