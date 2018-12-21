الجيش الإسرائيلي يبدأ بتدمير أنفاق حزب الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدء الجيش الإسرائيلي، بتدمير الأنفاق التي حفرتها حزب الله، على الحدود مع لبنان، وذلك بعد أيام من اكتشافها.

واعتبر الجيش، أن هذه المرحلة ستنفذ من خلال عدة طرق ووسائل، وستشل عمل الأنفاق، وتمنع الحزب من استخدامها وتحقيق أهدافه.

وحذر الجيش الإسرائيلي، من الاقتراب من فتحات الأنفاق في الجانب اللبناني، مشيراً إلى أنه سيواصل نشاطته على الحدود الشمالية، من خلال جهوزية قواته الكبيرة، تحسباً لأي تطورات قد تحصل هناك.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، من شهر ديسمبر الجاري، اكتشاف شبكة أنفاق قالت إنها ضمن مخطط هجومي لحزب الله.

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