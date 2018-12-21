التحالف العربي: 62 انتهاكاً حوثياً لوقف النار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي، خرقت اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن 62 انتهاكاً حوثياً لوقف النار سجل في الحديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية، لافتاً إلى أنّ الخروقات الحوثية، شملت عمليات قصف بمختلف الأسلحة في الحديدة.

وشدّد العقيد المالكي، على دعم التزام الجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار، وتنفيذ بنود اتفاق السويد، مشيراً إلى أنّ خروقات ميليشيات الحوثي، بدأت من الدقائق الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال المالكي، إن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار.

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