اعتقال 9 أشخاص في مقتل السائحتين بالمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية الجمعة أن تسعة اشخاص اعتقلوا الخميس والجمعة في عدد من المدن المغربية للاشتباه بصلاتهم بقتل سائحتين اسكندينافيتين جنوبي البلاد.

واعتُقل المشتبه بهم في مراكش وطنجة للاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل الارهابي الذي أودى بحياة طالبة دنماركية (24 عاما) وصديقتها النروجية (28 عاما) بحسب بيان للمكتب المركزي للابحاث القضائية.

ونقلت السلطات المغربية، مساء الخميس، جثماني السائحتين، اللتين راحتا ضحيتي جريمة القتل بمنطقة سمهروش بإقليم الحوز، إلى مطار محمد الخامس، استعداداً لنقلهما إلى بلديهما، غداً الجمعة، بحسب جريدة "هسبريس" المغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، الخميس، قوله إن السلطات المغربية أوقفت المشتبه بهم الثلاثة التي كانت تلاحقهم منذ وقوع هذه الجريمة التي حدثت على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وعٌثر على المرأتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال، وهي الأعلى في شمال أفريقيا، وتُعد مقصدا شهيرا للتزلج والتسلق، والتي تقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في البلاد.

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