أحد قتلة السائحتين في المغرب تواصل مع جهة متطرفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت تقارير إعلامية في المغرب عن مصادر أمنية تأكيدها أن أحد المشتبه بقتلهم سائحتين إسكندانافيتين كان قد تم حبسه لثلاث سنوات بعد ادانته بتهمة التخابر مع منظمة متطرفة خارج البلاد.



وقالت المصادر الأمنية المغربية إن عنصرًا من المجموعة المشتبه في ارتكابها جريمة قتل السائحتين فى المغرب تم نقله إلى مدينة مراكش بعد القبض عليه، وتفتيش العناصر الأمنية لمنزل أسرته بمقاطعة سيدى يوسف بن على لتفتشيه.



يشار الى أن السلطات الأمنية المغربية قد ألقت على ثلاثة مشتبه بهم في ذبح سائحتين في البلاد.

وأدانت الحكومة المغربية الجريمة وعدتها حدثا أليما أودى بحياة سائحتين أجنبيتين فى منطقة إمليل بإقليم الحوز.

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني "الإدانة الواسعة لهذا السلوك الإجرامي والإرهابي"، معتبرًا أن قتل السائحتين في المغرب عملاً مرفوضًا لا ينسجم مع قيم المغاربة وتقاليدهم وتقاليد المنطقة التي كانت مسرحًا للجريمة.

وقال رئيس الحكومة المغربية في كلمة افتتاحية لاجتماع الحكومة المغربية "إن طابع جريمة قتل السائحتين إجرامي وإرهابي وطعنة في ظهر المغرب والمغاربة".





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