هدوء في الحديدة مع سريان وقف إطلاق النار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مدينة الحديدة غرب اليمن هدوءا في ثالث يوم بعد سريان إتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في السويد.



وقال مصدر في الجيش الوطني اليمني إنه تم إستهداف مواقع لقوات الشرعية من قبل المتمردين الحوثيين ليلة الأربعاء في أحد شوارع الحديدة , إضافة إلى مبنى تابع للشرطة ما أدى إلى سقوط أربعة جرحى.

وبحسب المصدر العسكري فإن القصف المتبادل استمر لنصف ساعة, مشيرا إلى هدوء حذر يسود شوارع المدينة صباح الخميس.

وبحسب المصدر ذاته فإن هناك اشتباكات متقطعة في جبهات قتالية عدة بينها التحيتا وحيس وبيت الفقيه في المحافظة.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديولبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك".

وبموجب الاتفاق، "ستشرف اللجنة على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة, وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في المحافظة الواقعة في غرب اليمن".

مصدر الصورة: Getty Images Europe

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