كل ما تريد معرفته عن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

*أمريكا تستعد لانسحاب كامل وسريع من سوريا

*ترامب عبر تويتر: هزمنا داعش في سوريا

*البيت الأبيض عن القوات الأمريكية بسوريا: بدأنا في إعادتها إلى الوطن

*البنتاغون: الحملة ضد داعش لم تنته والقوات الأمريكية بدأت العودة من سوريا

*روسيا: سحب القوات الأمريكية من سوريا سيفتح آفاقا للتسوية السياسية

*وزير بوزارة الدفاع البريطانية: ترامب مخطئ

*الأكراد يراقبون الوضع عن كثب عقب تغريدة ترامب بشأن سوريا

* قوات سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خيانة



إليكم التفاصيل:



أعلنت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من كامل الأراضي السورية، بعد ما يزيد عن 4 سنوات من التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي السورية، مؤكدة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غرد على موقع تويتر قائلاً: "لقد هزمنا داعش فى سوريا". وتابع: "كان هذا هو سببى الوحيد للبقاء هناك خلال فترة رئاستى".

وبعد دقائق من تغريدة ترامب، انهال الجمهوريون بالهجوم عليه، بسبب نية سحب قواته والتى اعتبرها البعض بالهزيمة، حيث تنشر أمريكا أكثر من ألفي جندي لمحاربة تنظيم داعش منذ عام 2014.

مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة ستنسحب من كل الأراضى السورية حيث تنشر الفي جندي على الاقل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المسؤول الذى لم يشأ كشفه هويته لوسائل إعلام أمريكية "إنه انسحاب كامل" سيحصل "فى أسرع وقت"، موضحا أن "القرار اتخذ خلال الساعات الماضية".

من جانبه قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام،المدافع الدائم عن الرئيس، إن أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا سيكون "خطأ".

وقال جراهام فى بيان "الانسحاب الأمريكي فى هذا التوقيت سيكون انتصارا كبيرا لتنظيم داعش، وإيران وبشار الأسد وروسيا، أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة على أمتنا والمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف "سيزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء فى المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف الشريرة ذلك دلالة على الضعف الأمريكي فى الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني".

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فى السياق ذاته أعلن البيت الأبيض، بدء سحب القوات الأمريكية من كامل الأرضى السورية، قائلا: أمريكا بدأت إعادة قوات للوطن مع انتقالها للمرحلة التالية فى هذه الحملة.

وأضاف البيت الأبيض الأمريكي، أن الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي، فى سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته.

كما أعلن مسؤول أمريكي، إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تلك الانتصارات على داعش فى سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته، بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، قوله إنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا ما بين 60 إلى 100 يوم.

وذكر المسؤول أنه "سيتم سحب كل القوات الأمريكية عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد تنظيم داعش".

وأضاف أنه سيجري إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الأمريكي أكد مرارا استعداده لسحب الجنود من سوريا لكن العديد من أعضاء إدارته عبروا عن وجهة نظر مخالفة فى هذه القضية الحساسة.

لكن حتى مع الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا سيظل هناك وجود عسكري أمريكي كبير فى المنطقة يتضمن نحو 5200 جندي عبر الحدود في العراق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء رويترز.

بريطانيا ترامب مخطئ

من ناحية أخرى، قال وزير بوزارة الدفاع البريطانية الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ فى قوله إن تنظيم داعش فى سوريا قد هُزم، وذلك فى وقت تدرس فيه الولايات المتحدة سحب كل قواتها من هناك.

وأضاف وزير الدولة بوزارة الدفاع على تويتر: داعش تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

روسيا ترى الانسحاب فرصة للتسوية

وعن رد الفعل الروسى جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي فى سوريا يشكل عائقا خطيرا أمام حل الأزمة فيها.

كما صدر بيان عن الخارجية الروسية أكدت فيه أن انسحاب القوات الأمريكية من كافة الأراضي السورية من شأنه أن يفتح آفاقا لحل آفاقا للتسوية السياسية فى البلاد.

الأكراد يراقبون الوضع عن كثب

السياسي الكردي البارز في سوريا "الدار خليل"، قال لـCNN الأربعاء، إنهم يراقبون الوضع على الأرض عن كثب، في أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هزيمة تنظيم داعش في سوريا وإعلان البيت الأبيض عن بدء عودة القوات الأمريكية من هناك.

وأوضح خليل، وهو عضو اللجنة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في سوريا، في تصريحاته لـCNN: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وسوف يكون هناك إعلان رسمي مع أي تطورات".

سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خيانة

اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية قرار الانسحاب الأمريكي المفاجئ من شرقي سوريا "طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين". ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن جهات قيادية في قوات سوريا الديمقراطية "اعتبرت انسحاب القوات الأمريكية في حال جرى، خنجرا في ظهر تلك القوات ووحدات حماية الشعب الكردي". كما وصفت القيادات الانسحاب بـ"الخيانة لدماء آلاف المقاتلين التي نزفت لقتال تنظيم داعش".

مصدر الصورة: youm7

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