فرنسا ستبقي على قواتها في سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو اليوم أن فرنسا ستبقى ملتزمة عسكريا في سوريا , وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن سحب قواته من هذا البلد.



وقالت الوزيرة الفرنسية في تصريحات ردا على سؤال حول قرار الانسحاب الأميركي, إن قوات بلادها ستبقى في سوريا في الوقت الراهن.

من جهتها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي "إن تنظيم داعش ضعفت شوكته، لكن لم يتم محوه من على الخريطة في سوريا، ولابد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة به في جيوبه المتبقية".

و قالت بارلي على تويتر " هزيمة التنظيم باتت أكثر ضعفاً من ذي قبل".

وأردفت "لكن داعش لم يُمحَ من على الخريطة ولم تستأصل شأفته. من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أن "الوقت حان" بالنسبة إلى الجنود الأميركيين للعودة إلى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترمب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلناً هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا, مضيفا "أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

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