غراهام: الانسحاب من سوريا قد يفسد محاربة داعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام و هو أحد أبرز داعمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار الأخير بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا , يمكن أن يُفسد التقدم الذي اُحرز ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وعبر غراهام في بيان رسمي عن خشيته من أن الانسحاب الأمريكي من سوريا في هذا التوقيت , سيؤدي إلى عواقب مدمرة على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره.

و كانت الإدارة الأمريكية أعلنت أيضاء إجلاء جميع موظفي وزارة الخارجية الأمريكية في سوريا، وأن جميع القوات الأمريكية ستغادر بمجرد الانتهاء من العملية النهائية ضد داعش.

وقال مسؤول أمريكي انه من المتوقع سحب القوات في غضون 60 الى 100 يوم.

مصدر الصورة: Getty Images North America

للمزيد:

واشنطن: هدفنا ليس التخلّص من الأسد

ترامب: هزمنا داعش في سوريا