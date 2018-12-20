سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي سينعش داعش مجدداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب قواتها من سوريا، سيعطي داعش زخماً للانتعاش مجدداً، إضافة لشن هجمات معاكسة، بعد طرده من مساحات واسعة في البلاد. وذكرت قيادة القوات في بيان لها، أن القرار سيؤثر سلباً على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي له ولداعميه ومؤيديه، زخماً سياسياً وميدانياً وعسكرياً للانتعاش، في حملة إرهابية معاكسة في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنّ، معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد، بالرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، هزيمة التنظيم. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن سحب القوات والمسؤولين الأمريكيين من منطقتها ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي، وسيؤدي إلى خلق فراغ سياسي وعسكري في المنطقة، وترك شعوبها بين ما أسمته، مخالب القوى والجهات المعادية.

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