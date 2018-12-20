ردود أفعال دولية على قرار سحب القوات الامريكية من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تقرير أحمد أبو القاسم)

توالت ردود الأفعال الدولية حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته العسكرية من سوريا، فيما أشار التحالف الدولي بإستمرار تواجده رغم الموقف الأمريكي، معتبراً بأن العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد، التفاصيل في سياق التقرير التالي :

" هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك"

بتلك التغريدة اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن قرار سحب القوات الامريكية من سوريا، ليعقبه ذلك عاصفة كبيرة من ردود الأفعال الدولية .

في تعقيب لهذا القرار، أشارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن تنظيم داعش لم يمح من الخريطة، حيث يتعين هزيمة التنظيم عسكرياً في آخر جيوبه بسوريا، مؤكدة بإلتزام فرنسا بالوضع الراهن

فيما قال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن داعش تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة حتى وإن مني بهزائم كبيرة في سوريا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف القرار ، بالخطوة الصائبة ويفتح آفاقا للتسوية السياسية فى البلاد.

وأضاف خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو ، إنه لا حاجة للوجود العسكري الأميركي في سوريا،

فيما حذرت قوات سوريا الديموقراطية من أن سحب القوات الأميركية سيعطي تنظيم داعش "زخماً للانتعاش ، وشن هجمات معاكسة، بعد طرده من مساحات واسعة في البلاد.

وتعددت الإنتقادات الأمريكية لهذا القرار، حيث أشارالسيناتور الجمهوري ليندساي جراهام المقرب من ترامب، بأن الانسحاب الأمريكى فى هذا التوقيت سيكون انتصارا كبيرا لتنظيم داعش، وإيران وبشار الأسد وروسيا، مبيناً خشيته أن يؤدى ذلك إلى عواقب مدمرة على المنطقة

فيما هاجم نواب جمهوريين الرئيس الامريكي، حيث اعتبروا الأمر بالهزيمة حسب وصفهم. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز ، قد أعلنت عقب تغريدة ترامب عن عودة القوات من سوريا، مؤكدة على أن التحالف الدولي حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد.

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