دي ميستورا يقر بفشله في تشكيل لجنة لصوغ دستور بسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اقر موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميتسورا، اليوم الخميس، امام مجلس الامن، بانه فشل في تشكيل لجنة لصوغ دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام. وأوضح دي مستورا أن الأطراف المعنية كادت تنتهي من تشكيل اللجنة، مستدركا بأنه يجب القيام بالمزيد. ولفت موفد الأمم المتحدة إلى وجود مشاكل مع قائمة اسماء طرحها النظام السوري، مبديا آسفه على عدم إنجازه للعمل.

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