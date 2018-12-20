بارزاني: وضع الأكراد في سوريا بات موضع قلق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (متابعات)

علق مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، على قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا، معتبرا أن وضع الأكراد في ذلك البلد بات موضع قلق. وأوضح بارزاني أن عدد كبير جداً من الأكراد السوريين باتوا يعيشون حياة النزوح بسبب اعتداءات تنظيم داعش، والأوضاع السياسية الطارئة والتهديدات الأخرى خلال السنوات الماضية.

وأكد في بيان، أن الحرب على داعش لم تنته بعد. وقال: "آمل ألا تؤدي الأحداث الأخيرة والتطورات الجديدة إلى التشجيع على العنف وإطالة أمد الحرب والتسبب بمزيد من الآلام والمعاناة للمواطنين والشعب الكوردي في سوريا".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت في بيان: "حررنا الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش، لكن الحملة ضد التنظيم لم تنته. أطلقنا مسيرة عودة جنودنا من سوريا تزامناً مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحملة ضد داعش"، متابعاً: "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا للانتصار على داعش، أينما ينشط".

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