الولايات المتحدة ستواصل حملتها الجوية في سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل حملتها الجوية في سوريا في الوقت الراهن على الأقل، غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب تحقيق الانتصار على تنظيم داعش. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريبَرتش، إنه طالما كان هناك قوات أمريكية على الأرض، ستنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية دعما لتلك القوات. وامتنعت المسؤولة الأمريكية عن الكشف عن مصير العمليات المستقبلية ما بعد وجود القوات الأميركية على الأرض.

وفاجأ ترامب حلفاءه الدوليين الأربعاء بإعلانه انسحابا أحادي الجانب للقوات الاميركية المنتشرة في سوريا. ولم يتطرق ترامب إلى مصير الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده واشنطن بمشاركة فرنسا وبريطانيا منذ أكثر من اربع سنوات.

وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة فرانس برس أنّ "ليس هناك وضوح كبير بخصوص الوضع في المستقبل". وأضاف "ما نقوم به في الحملة الجوية سيعتمد على الوضع على الأرض وما الذي سيقوم به الشركاء والحلفاء الذين يواصلون الحرب ضد تنظيم داعش".

وأعلنت فرنسا وبريطانيا انهما ستواصلان العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. وشكّلت الضربات الجوية أساس العمليات الأميركية في المنطقة، إذ قصفت مقاتلات وطائرات مسيّرة أهداف التنظيم المتطرف منذ العام 2014. ووفق آخر احصاء رسمي نشر الاربعاء، نفّذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 208 عمليات قصف جوي ومدفعي في سوريا الأسبوع الفائت.

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