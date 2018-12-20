الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد غياب 10 اشهر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد غياب امتد لنحو عشرة أشهر عاد زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ورئيس تجمع "نداء السودان"، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الخرطوم، ،و أعلن حزب المؤتمر الوطني أن رئيس القطاع السياسي للحزب، عبدالرحمن الخضر، استقبل المهدي، بمطار الخرطوم.

وكانت الحكومة، أعلنت في وقت سابق، ترحيبها بعودة المهدي للبلاد، بعد أن صدرت بحقه بلاغات مصحوبة بأوامر للقبض عليه، لكن تدخلات حزبية وحكومية نجحت في إيقاف هذه الإجراءات.

وغادر المهدي غادر إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، ثم إلى العاصمة البريطانية لندن، ثم عاد الى أديس الأسبوع الماضي ووصل منها للخرطوم.

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