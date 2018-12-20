الحديدة اليمنية تترقب وصول فريق الامم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

صمدت الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية أمام خروقات جديدة تمثّلت بقصف مدفعي متبادل، بانتظار وصول فريق من الامم المتحدة لترؤس لجنة مشتركة , ستعمل على منع اتفاق وقف اطلاق النار من الانهيار.

وسبق الهدوء اشتباكات جديدة بين القوات الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين ، وذلك بعد أسبوع من التوصل إلى اتفاق الهدنة في السويد.

و يعم الهدوء المدينة المطلة على البحر الاحمر التي تضم ميناء يشكّل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين، حسبما أفاد السكان.

وقال مسؤول في القوات الموالية للحكومة لفرانس برس إن المتمردين قصفوا في وقت متأخر الأربعاء مواقع للقوات الحكومية عند أطراف مدينة الحديدة، انطلاقا من شارع ومن مركز أمني، ما ادى إلى اصابة أربعة عناصر من القوات الحكومية بجروح.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القصف المتبادل استمر "لنصف ساعة"، مؤكدا أن هدوءا حذرا يسود شوارع المدينة الخميس، لكن اشتباكات تدور في مناطق اخرى من المحافظة التي تحمل الاسم ذاتها، وتقع جميعها جنوب مدينة الحديدة، بينها التحيتا وحيس وبيت الفقيه.

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