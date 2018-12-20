البرلمان العراقي لن يصوت الخميس على الوزراء المتبقين
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
خلى جدول أعمال مجلس النواب العراقي من إستكمال التصويت على الوزارات المتبقية في الكابينة الوزارية وهي وزارات الدفاع والداخلية والتربية والهجرة.
و قالت مصادر برلمانية إن الخلافات السياسية على المرشحين للوزارات المتبقية بما فيها الحقائب الوزارية الأمنية مازالت مستمرة, ولم تتضمن جلسة اليوم الخميس التصويت عليهم.
و أصدر مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، الموافق للعشرين من شهر كانون الاول الجاري.
ويتضمن اولاً: تأدية اليمين الدستورية للسادة وزراء (التعليم العالي والبحث العلمي/ الثقافة والسياحة والاثار/ التخطيط).
ثانيـاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.
ثالثاً: استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
رابعاً: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير الكهرباء لمناقشة برنامج الوزارة للعام 2019.
اقرا ايضا
تعيين رئيس الحشد الشعبي مستشارا للأمن الوطني في العراق