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البرلمان العراقي لن يصوت الخميس على الوزراء المتبقين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

خلى جدول أعمال مجلس النواب العراقي من إستكمال التصويت على الوزارات المتبقية في الكابينة الوزارية وهي وزارات الدفاع والداخلية والتربية والهجرة.

و قالت مصادر برلمانية إن الخلافات السياسية على المرشحين للوزارات المتبقية بما فيها الحقائب الوزارية الأمنية مازالت مستمرة, ولم تتضمن جلسة اليوم الخميس التصويت عليهم.

و أصدر مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، الموافق للعشرين من شهر كانون الاول الجاري.

ويتضمن اولاً: تأدية اليمين الدستورية للسادة وزراء (التعليم العالي والبحث العلمي/ الثقافة والسياحة والاثار/ التخطيط).

ثانيـاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

ثالثاً: استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

رابعاً: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير الكهرباء لمناقشة برنامج الوزارة للعام 2019.

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#البرلمان العراقي #الهجرة #العراق #أخبار عربية

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