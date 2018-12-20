إعلان حالة الطوارئ في مدينة عطبرة السودانية بسبب الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات السودانية، فرض حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد عقب مظاهرات منددة بغلاء أسعار السلع الأساسية وانعدام الخبز والوقود في المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم لمبان محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم.

وانطلقت المظاهرات في مدينتي عطبرة وبورت سودان التي وصلها الرئيس عمر البشير لحضور تدريب عسكري جوي.

وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت بعض القنابل المسيلة للدموع.

ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.

وكذلك شهدت مدينتا بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، والنهود في ولاية شمال كردفان، احتجاجات مماثلة.

وقال حاتم الوسيلة حاكم ولاية نهر النيل في تصريحات تلفزيونية "تم اليوم حرق مقر الحزب الحاكم بمدينة عطبرة ومبنى رئاسة المحلية الحكومي، وتم حرق محطة وقود".

وأضاف "الاحتجاجات بدأت سلمية ثم تحولت للعنف والتخريب... أعلنا حالة الطوارئ وحظر التجوال وإغلاق المدارس بالمدينة".

وقال الوسيلة إن المظاهرات اندلعت بسبب زيادة سعر الخبز إلى ثلاثة جنيهات من جنيه واحد بسبب نقص دقيق الخبز المدعوم في الولاية.

وكان قرار خفض دعم الخبز هذا العام قد أثار احتجاجات نادرة في أنحاء البلاد بعد مضاعفة سعر الخبز. لكن السودان زاد دعم الدقيق 40% في نوفمبر تشرين الثاني.

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