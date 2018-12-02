ولي العهد السعودي يزور الجزائر الأحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية، اليوم ، إلى الجزائر لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى. وتأتي الزيارة "لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أن الزيارة ستعطي "زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون".

وأكد البيان أن "زيارة ولي العهد السعودي ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط"، حسب ما نقلت الوكالة.

وقبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، التي تختم أعمالها السبت، بدأ الأمير محمد بن سلمان جولة عربية شملت كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

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