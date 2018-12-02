محمد بن سلمان يجري زيارة تاريخية إلى موريتانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارة تاريخية هي الأولى له، منذ توليه ولاية العهد في المملكة، والثانية لمسؤول سعودي بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في طليعة مستقبلي بن سلمان، في مطار نواكشوط الدولي “أم تونسي”. يذكر أن وزراء سعوديين ضمن الوفد المرافق لابن سلمان، وصولوا صباح اليوم إلى نواكشوط، يتقدمهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام عواد العواد ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد القطان.

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