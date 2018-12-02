قتل 3 من قادة الحوثيين وانشقاق آخر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر في قوات الشرعية اليمنية عن مقتل ثلاثة قياديين بارزين في ميليشيات الحوثي , خلال العمليات العسكرية للقوات اليمنية المشتركة, بإسناد من التحالف العربي في محافظة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها ، أن القيادي بميليشيات الحوثي إبراهيم الشامي سلم نفسه لقوات الشرعية في الحديدة , معلناً إنشقاقه عن المتمردين وانضمامه إلى صفوف الشرعية، كما دعا زملاءه والمتمردين إلى ترك هذه الميليشيات.

وقال الشامي إنه "وقع ضحية تغرير المتمردين به، وعند اكتشافه الأمر، بادر طواعية في تسليم نفسه للمقاومة اليمنية" في الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية، الأحد. وتابعت المصادر الميدانية "أن القيادي الحوثي الميداني علي بن علي السدرة، قتل مع عدد من مسلحي مليشيات الحوثي الإيرانية بإحدى المعارك في مديرية ناطع بالبيضاء".

وذكرت المصادر اليمنية أن القيادي الحوثي البارز، عبد الحميد علي الدوحمي، لقي مصرعه أيضا، مع عدد من مرافقيه على جبهة "قانية الوهبية" خلال مواجهات مع قوات دعم الشرعية اليمنية. وجاء مقتل القياديين الحوثيين وسط استمرار المعارك بين قوات دعم الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين في محافظة البيضاء، التي تحقق فيها القوات اليمنية المشتركة تقدما.

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