قادة عرب يهنئون الإمارات بيومها الوطني الـ47
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
بعث عدة قادة ورؤساء عرب برقيات تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمنوها أطيب تهانيهم ودعواتهم بان تبقى دولة الامارات امنة ومزدهرة.
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مصدر الصورة/ وام