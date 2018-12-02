قادة عرب  يهنئون الإمارات بيومها الوطني الـ47

... تهنئة الرئيس الإيراني الجديد هذا ورحب قادة ٌ من دول مجلس التعاون الخليجي بانتخاب حسن روحاني رئيسا جديداً لإيران

... دولة الامارات تهنئ الرئيس الايراني بالاتفاق النووي بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة برقية الى حسن روحاني رئيس إيران هنأه فيها بالاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم اليوم في فيينا بين ايران ومجموعة 5 + 1 .

... مسبحة ميريام فارس في عيد الاضحى تثير الجدل وجهت النجمة اللبنانية ميريام فارس التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

... شمال سوريا.. ما قصة القرية التي تسكنها النساء فقط (صور) في شمال شرقي سوريا، هناك قرية بلا رجال، سكانها نساء وأطفال ، يعيشون متوحدين مع الطبيعة، لا شيء أبداً ينقصهم، قرية متكاملة بكافة منشآتها ومراكزها.

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