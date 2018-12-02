بوكو حرام تتبنى قتل 8 جنود بالجيش النيجيري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنت جماعة بوكو حرام الإرهابية، قتل ثمانية جنود وإصابة 17 آخرين في مواجهات جديدة في شمال شرقي نيجيريا. من جهته، أعلن الجيش في بيان انه نفذ عمليات ضد المتمردين في غامبورو وعلى الجسر الذي يربط المدينة بالكاميرون، من دون أن يشير الى سقوط قتلى في صفوفه أو لدى المتمردين.

وأكد تنظيم داعش في غرب إفريقيا أنه هاجم الخميس مواقع للجيش النيجيري قرب مدينة غامبورو المحاذية للكاميرون، وذلك بحسب بيان ورد على مواقع ارهابية. وجاء في البيان أن "عددا من جنود الخلافة استهدفوا عناصر في الجيش النيجيري الكافر تجمعوا قرب مدينة غامبورو قبل يومين". وتعهد التنظيم شن مزيد من الهجمات "المدمرة" في غرب إفريقيا.

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