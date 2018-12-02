الحكومة البحرينية قدمت استقالتها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت الحكومة البحرينية استقالتها، اليوم، في جلسة استثنائية بقصر القضيبية، بالعاصمة البحرينية المنامة.

ووفق وكالة أنباء البحرين، رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيها عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وأدلى ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

"علن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة عن استقالة الحكومة وأحاط سموه المجلس بالكتاب المرفوع إلى جلالة العاهل المفدى والذي يتضمن استقالة الحكومة وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي."

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة قد عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى جلالة العاهل وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

العثور على قائد بحري أمريكي كبير ميتا في البحرين