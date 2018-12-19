فشل الإعلان عن تشكيل لجنة دستور سورية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فشلت روسيا وإيران وتركيا، بعد اجتماع عقده وزراء خارجيتها في جنيف في الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية سورية مدعومة أمميا .

ودعا وزراء الخارجية لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام المقبل لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قالوا إن المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

وكان الوزراء يأملون في توقيع مقترح مشترك بشأن هذه اللجنة، التي قد تمهد لإجراء انتخابات، ثم كسب تأييد الأمم المتحدة لهذا المقترح.

لكن البيان الثلاثي لم يذكر تشكيل اللجنة وأشار إلى استمرار الخلاف على قوائم المرشحين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لوسائل الإعلام الرسمية التركية إن الدول الثلاث قدمت "إسهامات مهمة" فيما يتعلق بتأسيس لجنة صياغة الدستور وناقشت الأسماء المرشحة لعضويتها.

وأضاف "الأمم المتحدة قطعا ستقوم بالعمل اللازم فيما يتعلق بأسماء المرشحين خلال العملية المقبلة".

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي منفصل إن الدول الثلاث لم تتفق بعد على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف "أعتقد أنه لا يزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة وتمثل كل الأطراف وذات رئاسة متوازنة... يتم تأسيسها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف".

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