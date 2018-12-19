داعش يعدم 700 سجين خلال شهرين في هجين السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (المرصد السوري)

أكد المرُصد السوري لحقوقِ الإنسان أن تنظيمَ داعش أعدم نحو سبعمئةِ سجين في غضونِ شهرين تقريبا في شرق سوريا.



وأوضح المرصد أن السجناءَ كانوا بين الفٍ وثلاثمئةٍ وخمسين فردا بين مدنيين ومُسلحين , يحتجزهم داعش في بلدة هجين الواقعة في الضفافِ الشرقية لنهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وينتشر مسلحو داعش في قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول مناطق محصورة بمحيط بلدة هجين التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهر الجاري.

و قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لرويترز الأسبوع الماضي "إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي داعش في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت".





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