بن علوي يعتزم إجراء محادثات مع جرينبلات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتزم وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي إجراء محادثات مع مستشار الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل جيسون جرينبلات، في خطوة تؤكد على دور مسقط المتنامي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وكان بن علوي قد وصل إلى العاصمة الأمريكية في ثاني زيارة له منذ يوليو، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم.

في الاجتماع الأول من نوعه في أكثر من 20 عاما، استضاف السلطان قابوس بن سعيد في سلطنة عمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال وزير الخارجية علاوي في حينها: "إسرائيل دولة حاضرة في المنطقة ، وكلنا نفهم ذلك ...".

كما زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطنة عمان في أكتوبر / تشرين الأول الماضي لاستكشاف انطلاق محادثات السلام التي توقفت منذ عام 2016. ويستعد البيت الأبيض للإعلان عن خطة السلام التي طال انتظارها في الربع الأول من عام 2019 ، حيث يتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت الظروف مناسبة. وأدت التطورات الأخيرة في إسرائيل وفلسطين إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلاً ، وقد يؤدي هذا إلى تأخير إصدار وثيقة البيت الأبيض.



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