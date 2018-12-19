بريطانيا تطرح مشروع قرار لحماية الهدنة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت للبرلمان، اليوم الاربعاء، إن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم التصويت عليه في وقت لاحق هذا الاسبوع. وأوضح هانت أن اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي "هش للغاية" ولكنه صامد حتى الآن. وسيؤيد مشروع القرار شروط الاتفاق ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات "مراقبة تطبيقها" ووضع "خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية".

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