اليماني يعرض حضور مفاوضات الحديدة بشروط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



أكد وزيرُ الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لا يمكن للحكومةِ الذهاب إلى جولةِ مفاوضاتٍ جديدة ما لم يعُـد الأمن والاستقرار لمدينة الحديدة، إضافةً إلى تحقيقِ كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم.

وأكد اليماني على أن قبولَ الميليشياتِ بتنفيذ اتفاق الحديدة يُدخلها في مراحلِها الأخيرة.

يأتي هذا فيما يعقد اجتماع بين الطرفين دائرة فيديو مغلقة، بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة.

واعتبر اليماني أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصاراً بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن آلية المراقبة القديمة التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية من إيران لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة، نظرا لأنها كانت تتخذ من جيبوتي مقرا لها، فيما سينتشر عناصر الآلية في الموانئ اليمنية بموجب الاتفاق الأخير ما سيضمن عدم وصول أي إمدادات عسكرية جديدة للميليشيات.

وأوضح اليماني أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ، وأن لجنة حكومية شكلت من أجل التنسيق وإعادة الانتشار، تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية للمدينة، والسلطات الشرعية إليها.

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