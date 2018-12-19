اللجنة الدستورية بشأن سوريا قد تجتمع مطلع 2019

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت الأممُ المتحدة وروسيا وإيران وتركيا أنها ستضاعفُ الجهود لتنظيمِ أول اجتماع للجنة الدستورية المٌكلفة إعدادِ دستورٍ جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف.



وأكد بيانُ مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عملَ اللجنة الدستورية يجب أن يقومَ على التسويةِ والتعهدِ البناء للحصولِ على أكبرِ دعمٍ ممكن من الشعبِ السوري.

وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في كانون الثاني/يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود.

لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها.

وفي محاولة اخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف.

وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم.

وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا : 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي, كما سيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.

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