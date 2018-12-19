الخارجية الأمريكية تنتقد سفير إيران في العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان)

إنتقدت الخارجية الاميركية إنسحاب السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي من جلسة طـُلب فيها الوقوف لشهداء العراق، معتبرة أنه لا يمكن وصف مثل هذا التصرف بأقل من "عدم الاحترام" للشعب والدولة المضيفة.



و وَصف فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية الذي نشر المقطع المصور خروج مسجدي لحظة الوقوف لشهداء العراق بالفاضح للأعراف الدبلوماسية , متسائلة متى إعترف النظام في إيران بأي عُرف دبلوماسي؟.

من جهتها بررت السفارة الإيرانية في بغداد الحادثة على لسان المستشار الإعلامي للسفارة ذو الفقار أمير شاهي الذي قال وفقا لما نقتله وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية إن "السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، حضر الحفل منذ البداية، وأتم جميع فعالياته التي كرّمت الشهداء العراقيين، ثم قرأ سورة الفاتحة على أرواحهم، وغادر في لحظة قيام الحضور، دون الانتباه إلى أنه كان قيام دقيقة صمت، وليس ختاماً للحفل" على حد تعبيره.





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