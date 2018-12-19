التحالف العربي يتهم الحوثيين بخرق إتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إتهمَ التحالفُ العربي لدعمِ الشرعية في اليمن المتمردين الحوثيين بخرقِ اتفاقِ الهدنة في مدينةِ الحديدة، مُحذرا من انهيارِ وقف اطلاق النار في حالِ استمرت هذه الخروقات ولم تتدخّل الامم المتحدة سريعا.

وأوضح التحالفُ أن ميليشياتِ الحوثي خرقت الإتفاق الذي تم إبرامه في السويد في واحدٍ وعشرين مُناسبة منذ بدءِ سريانه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

و أشار التحالف العربي في اليمن إلى أن الاتفاق قد يفشل بسبب خروقات ميليشيات الحوثي و تأخر الأمم المتحدة في بدء الاشراف على الهدنة المبرمة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

من جهته أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لا يمكن لحكومة الشرعية الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم.

و تابع اليماني "أن قبول الميليشيات بتنفيذ اتفاق الحديدة يدخلها في مراحلها الأخيرة". و إعتبر اليماني أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصاراً بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.





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